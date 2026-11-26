0:00 / 0:00

Станом на 06:54 26 листопада у столиці та кількох регіонах України пролунали сигнали повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про дронову загрозу.

У столиці запроваджено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, що у Деснянському районі 25 листопада зафіксоване влучання у будівлі на території промзони.

Станом на 05:47 25 листопада повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей України. Столиця перебувала під сигналом небезпеки майже 60 хвилин.

Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.

Читай нас у