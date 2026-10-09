У Києві та семи областях зафіксували нові знеструмлення через удари РФ

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Станом на ранок 9 жовтня російські атаки на енергетичну інфраструктуру спричинили нові знеструмлення в Києві та семи областях України. У кількох регіонах діють графіки відключення електроенергії обсягом до 2,5 черг.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та м. Київ. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Через наслідки нових та попередніх атак у частині областей упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до 2.5 черг. При цьому у Києві та області застосовуються аварійні відключення світла.

Споживання електрики станом на 9:30 п'ятниці на 11,4% перевищує рівень попереднього дня. Причини змін: зменшення обсягу вимушених відключень у частині областей; а також хмарна погода і дощ у західних областях, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Укренерго закликає перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Енергетики просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

У частині областей запровадили аварійні відключення світла, — Укренерго.

Раніше Міненерго закликало не публікувати фото та відео з місць ударів по енергетиці.

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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