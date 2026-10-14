У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ

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Уночі та вранці 14 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичні об’єкти в кількох областях України. Унаслідок ударів і попередніх обстрілів частина споживачів залишилася без електропостачання.

«Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередньої доби станом на ранок є знеструмлені споживачі у м. Київ, Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях», — зазначили в компанії.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи в тих районах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Водночас через пошкодження обладнання внаслідок попередніх російських атак виникла необхідність обмежити навантаження на енергосистему.

За інформацією «Укренерго», у частині областей до кінця доби 14 жовтня вимушено застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

Обмеження для населення передбачатимуть до двох черг погодинних відключень.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Тому споживачам рекомендують стежити за повідомленнями на офіційних сайтах і сторінках у соціальних мережах своїх операторів системи розподілу, щоб своєчасно дізнаватися про актуальні графіки відключень.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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