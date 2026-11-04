У Києві уламки БпЛА спричинили пожежу на даху приватного будинку
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У Святошинському районі столиці загорілася покрівля приватного будинку через падіння уламків безпілотника. Про це в середу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Є загоряння, додав він.
Екстрені служби прямують на місця.
Джерело: Віталій Кличко
Нагадаємо, у Києві уламки російського дрона впали поблизу приватного будинку.
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