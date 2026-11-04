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У Києві уламки БпЛА спричинили пожежу на даху приватного будинку

UA NEWS 04 Листопада 2026 10:10
У Києві уламки БпЛА спричинили пожежу на даху приватного будинку
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У Святошинському районі столиці загорілася покрівля приватного будинку через падіння уламків безпілотника. Про це в середу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

 

У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Є загоряння, додав він.

Екстрені служби прямують на місця.

Джерело: Віталій Кличко

Нагадаємо, у Києві уламки російського дрона впали поблизу приватного будинку.

На Київщині російський дрон влучив у приватний будинок, загинула дитина.

У Київській області через російську атаку пошкоджено склад і житловий будинок.

Через російські атаки складські площі в Київській області скоротилися на 34%.

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