У Києві уламки БпЛА спричинили пожежу на даху приватного будинку

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У Святошинському районі столиці загорілася покрівля приватного будинку через падіння уламків безпілотника. Про це в середу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Є загоряння, додав він.

Екстрені служби прямують на місця.

Джерело: Віталій Кличко

Нагадаємо, у Києві уламки російського дрона впали поблизу приватного будинку.

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