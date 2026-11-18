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У Солом’янському районі столиці внаслідок атаки російських безпілотників 18 листопада уламки впали на територію одного з підприємств.

За даними міської влади, через падіння уламків на об’єкті спалахнули вантажні автомобілі. На місці події наразі працюють усі відповідні екстрені служби.

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

Джерело: Віталій Кличко у Телеграмі.

Раніше повідомлялося, що увечері 18 листопада у Печерському районі Києва уламки російського безпілотника влучили у 28-поверховий житловий будинок на рівні 11-го поверху. Однак згодом КМДА це спростувала.

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