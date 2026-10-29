У Києві уламки ракети впали у дворі житлового комплексу

У Дніпровському районі Києва після ракетної атаки загорілися уламки ракети у дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку.

У Дніпровському районі столиці уламки ракети впали на територію житлового комплексу та загорілися. Також за іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку.

У соцмережах також з’явилися повідомлення про пошкодження житлового комплексу «Комфорт Таун». За даними, які поширюють місцеві медіа, внаслідок удару там зафіксували значні руйнування.

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Інформація про кількість постраждалих, масштаби пошкоджень і точні обставини влучання наразі потребує уточнення. Дані про наслідки атаки можуть оновлюватися. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Увечері 29 жовтня у Києві пролунало кілька вибухів. У Дарницькому районі росіяни влучили в складські будівлі. Виникла пожежа.

Нагадаємо, що українська розвідка здобула інформацію про підготовку російськими військами нових балістичних атак проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 29 жовтня у своєму зверненні.

Увечері 26 жовтня російська балістика влучила на територію одного з університетів Києва та поруч із ним. Удар також припав на парк «Кіото», район біля станції метро та житлових будинків.

Приватна протиповітряна оборона знищила вже понад 60 повітряних цілей за допомогою автоматизованих турелей. Ці системи використовують для виявлення та ураження повітряних загроз.

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