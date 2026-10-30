У Києві уламки російського безпілотника спричинили пожежу в Оболонському районі
У п’ятницю вранці 30 жовтня в Оболонському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.
На відкритій території виникла пожежа.
«В Оболонському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце», — написав мер у своєму телеграм-каналі.
На місце події прямують екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих та масштаби загоряння уточнюється.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Росія — держава-агресор — завдала нового удару балістичними ракетами по Києву, Україна. У Дарницькому районі сталося влучання у складську будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Перед цим у різних районах столиці пролунало трохи більше ніж шість вибухів.
У Дніпровському районі Києва після ракетної атаки загорілися уламки ракети у дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку.