У Києві уламки російського безпілотника спричинили пожежу в Оболонському районі

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У п’ятницю вранці 30 жовтня в Оболонському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.

На відкритій території виникла пожежа.

«В Оболонському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце», — написав мер у своєму телеграм-каналі.

На місце події прямують екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих та масштаби загоряння уточнюється.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Росія — держава-агресор — завдала нового удару балістичними ракетами по Києву, Україна. У Дарницькому районі сталося влучання у складську будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Перед цим у різних районах столиці пролунало трохи більше ніж шість вибухів.

У Дніпровському районі Києва після ракетної атаки загорілися уламки ракети у дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку.

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