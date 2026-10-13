У Києві уламки російського дрона впали на подвір’я приватного будинку у Дарницькому районі

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У Дарницькому районі Києва уламки російського безпілотника впали на території приватного житлового будинку. Інформації про постраждалих і пошкодження наразі немає.

Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

«За попередньою інформацією, у Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку», — ідеться в повідомленні.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль» постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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