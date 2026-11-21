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У Києві вранці 21 листопада внаслідок російської атаки постраждали двоє людей, а в п’яти районах столиці виникли перебої з водопостачанням. Один із поранених перебуває в лікарні.

«Двоє постраждалих у столиці. Одного пораненого медики госпіталізували», — зазначив Кличко.

За його словами, у Подільському районі через падіння уламків загорівся приватний житловий будинок. У Солом’янському районі уламки впали на відкритій території.

За інформацією КП «Київводоканал», зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасову відсутність водопостачання зафіксували в п’яти районах столиці:

Голосіївському;

Святошинському;

Солом’янському;

Шевченківському;

Подільському.

Фахівці «Київводоканалу» працюють над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску в мережах.

У підприємстві також нагадали, що в Києві діє мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП «Київводфонд».

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграмі.

Сили протиповітряної оборони України знищили та подавили 117 зі 148 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 20 листопада. Також ворог застосував три балістичні ракети.

Упродовж минулої доби, 20 листопада, російські війська завдали 489 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 22 постраждали, зокрема одна дитина.

Увечері 20 листопада російський безпілотник атакував передмістя Харкова. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них двоє хлопчиків віком 12 і 14 років. У житловому будинку спалахнула пожежа на четвертому та п’ятому поверхах.

Увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Кривому Рогу. Влучання припало на парковку біля популярного ресторану в центрі міста. Поранення дістали 20 людей, серед них троє дітей, а під час рятувальної операції росіяни повторно атакували місто реактивними безпілотниками.

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