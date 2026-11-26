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Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 26 листопада вибуховою хвилею пошкодило приміщення центру «ЯМаріуполь» та медичного хабу «ЯМаріуполь. Здоров’я» на лівобережжі столиці, повідомила Маріупольська міська рада.

Зокрема, пошкоджень зазнали реабілітаційний центр та офісні приміщення, у будівлі вибито вікна й скляні двері, проте ніхто з працівників закладу не постраждав.

На період оцінювання збитків та проведення відновлювальних робіт лівобережний центр тимчасово призупинив роботу, а допомогу й адміністративні послуги переселенцям із Маріуполя надають у правобережному центрі на вулиці Антоновича, 39. Це вже другий випадок пошкодження цього закладу за місяць — 27 жовтня внаслідок російського обстрілу в центрі зазнала руйнувань дитяча кімната.

Джерело: Маріупольська міська рада.

Нагадаємо, що у Деснянському районі 25 листопада зафіксоване влучання у будівлі на території промзони.

Станом на 05:47 25 листопада повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей України. Столиця перебувала під сигналом небезпеки майже 60 хвилин.

Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.

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