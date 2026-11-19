0:00 / 0:00

19 листопада унаслідок чергової російської атаки на Київ пошкоджень зазнала будівля посольства Нідерландів в Україні. Цього разу під ударом опинилася ще одна дипломатична установа в столиці.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту найрішучіше засудити російські атаки на іноземних дипломатів і висловлюємо цілковиту підтримку нашим нідерландським колегам», – написав глава МЗС.

Він наголосив, що «путінський терор має отримувати рішучу відповідь».

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що під час російської атаки на Київ дрон влучив позаду будівлі нідерландського посольства.

"Сьогодні вдень снаряд влучив позаду будівлі посольства Нідерландів у Києві. На щастя, наші колеги не постраждали, проте будівля зазнала незначних пошкоджень", - йдеться у дописі.

Глава МЗС зауважив, що обставини інциденту з’ясовуються.

За його словами, ключовим пріоритетом нідерландської сторони залишається безпека та добробут працівників посольства.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві внаслідок російської атаки вдень 19 листопада постраждали чотири людини.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Відео: На Київщині внаслідок атаки РФ постраждали четверо людей, серед них дитина.

Російські дрони атакували Київ, на Подолі спалахнули пожежі у квартирах.

Читай нас у