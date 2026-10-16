У Києві запровадили екстрені відключення світла через атаки РФ на енергетику

У Києві вранці 16 жовтня запровадили екстрені відключення електроенергії через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Під час таких відключень графіки не діють.

«Київ: через атаку на енергооб’єкти застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — йдеться в заяві компанії.

Причиною обмежень стали російські удари по енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, увечері 15 жовтня російські війська влучили в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Київщині. Унаслідок цього в кількох районах столиці та області сталися аварійні відключення електроенергії.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації. Мешканцям Києва варто враховувати, що під час екстрених відключень планові графіки знеструмлень не застосовуються, а електропостачання може зникати без попередження.

Про це повідомляє ДТЕК.

Ніч на Волині була надзвичайно складною — область безперервно атакували реактивні дрони типу «Шахед». Близько 20 ворожих цілей було спрямовано на регіон. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

У Хмельницькому вранці 16 жовтня пролунали вибухи під час російської повітряної атаки на Україну. Незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.

Упродовж доби російські війська завдали 669 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

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