У Києві застосунок Air Alert поширив неправдиве попередження про радіацію — Der Spiegel

У Києві застосунок Air Alert, який надсилає на смартфони сповіщення про повітряні тривоги, пізно ввечері поширив неправдиве попередження про радіаційну небезпеку. Українські органи влади повідомили, що реальної загрози радіації не було.

Ймовірна компрометація застосунку

Повітряні сили ЗСУ заявили, що застосунок міг бути скомпрометований противником. Український Центр стратегічних комунікацій поклав відповідальність за атаку на росію. Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними медіа, в окремих регіонах того вечора також лунали сирени. Через застосунок користувачам помилково надходили сповіщення про можливі атаки із застосуванням хімічної зброї та небезпеку вуличних боїв. Влада закликала громадян не переходити за посиланнями в Air Alert.

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Некоректні повідомлення невдовзі зникли, а роботу застосунку тимчасово призупинили. Водночас інші системи оповіщення населення й сирени цивільного захисту продовжували працювати.

Повідомлення про атаку в росії

Невдовзі після інциденту в Україні влада рф, держави-агресора, також заявила про масовану кібератаку на свій застосунок для екстрених попереджень. За інформацією державного агентства ТАСС із посиланням на російське міністерство цивільного захисту, зловмисники розіслали населенню неправдиву інформацію. Відомство не назвало ймовірних причетних, а його сайт із попередженнями вночі певний час був недоступний.

Чи пов'язані між собою кібератаки на український та російський застосунки, наразі невідомо.

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