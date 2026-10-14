У Києві затримали юнака, який намагався активувати для росіян 148 Starlink

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві юнака, якого підозрюють у спробі активувати для російських військових 148 супутникових станцій Starlink. За даними слідства, він намагався забезпечити їх підключення до системи супутникового зв’язку.

«За наявними даними, оперативне реагування СБУ зірвало намір ворога задіяти термінали для планування бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях», – зазначають у відомстві.

Повідомляється, що затриманим є 18-річний колишній студент столичного коледжу.

Як показало розслідування, юнака завербувала Федеральна служба безпеки РФ. До уваги ворожої спецслужби він потрапив, коли після навчання на електрозварника почав шукати «швидких» заробітків у телеграм-каналах. В одному з чатів на хлопця вийшов співробітник ФСБ та запропонував співпрацю в обмін на обіцянку «легких» грошей.

Слідство встановило, що протягом декількох днів після вербування фігурант оформив 15 станцій Starlink, використовуючи паспортні дані свої родичів і знайомих. Після цього він підготував підставні персональні дані для реєстрації ще 133 терміналів для російської спецслужби.

Як зазначає СБУ, контррозвідники викрили зловмисника, задокументували його підривну діяльність та затримали на гарячому біля поштового відділення, де той планував активувати нову партію інтернет-станцій. Під час обшуків у затриманого вилучили декілька смартфонів з доказами роботи на ворога. Попередньо оформлені станції Starlink, реквізити яких фігурант месенджером передав російському куратору, вдалося заблокувати.

СБУ оголосила затриманому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила СБУ.

Федоров повідомив про часткове відновлення Starlink для військових.

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадилаобмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год). Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій. Однак зродом ліміт впав ще нижче, до 60-70 км/год.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

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