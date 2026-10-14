У Києві знайшли бойову частину російського дрона вагою 90 кілограмів

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У Деснянському районі Києва поліцейські вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника вагою 90 кілограмів. Дрон влучив на територію приватного домоволодіння, однак його бойова частина не вибухнула.

Про небезпечну знахідку повідомив 14-річний мешканець сусіднього будинку.

Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що безпілотник "Герань-5" пошкодив дах і цегляні стіни одноповерхової будівлі, а бойова частина вагою близько 90 кілограмів застрягла в землі. Боєприпас також був оснащений готовими осколковими елементами.

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Люди не постраждали, підкреслили в поліції.

За оцінками фахівців, у разі детонації вибух міг спричинити руйнування цього будинку та сусідніх з ним у радіусі близько 50 метрів.

Вибухотехніки провели розряджання бойової частини і транспортували її на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Києві.

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Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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