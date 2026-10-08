У Києві знешкодили дві балістичні ракети Іскандер-М, які не здетонували

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Вибухотехніки столичної поліції знешкодили дві нездетоновані балістичні ракети, якими російські війська напередодні атакували Київ. Небезпечні боєприпаси впали поблизу житлових будинків у різних районах столиці.

Як зазначили у столичній поліції, обидві бойові частини ракет «Іскандер-М» впали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах Києва.

Вага кожної бойової частини становила близько пів тонни, що створювало серйозну небезпеку для мешканців та правоохоронців.

«Обидві бойові частини ракети «Іскандер-М», вагою близько пів тонни кожна, впали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах. Поліцейські знешкодили небезпечні елементи бойових частин та підготували їх до безпечного транспортування», — зазначається у повідомленні.

Після цього за допомогою спеціальної техніки та спільно із саперами Державної служби України з надзвичайних ситуацій фрагменти ракет вивезли на тимчасовий підривний майданчик.

Там їх мають знищити у безпечних умовах.

Правоохоронці вкотре нагадали громадянам про необхідність дотримуватися правил безпеки у разі виявлення уламків ракет, безпілотників або інших підозрілих предметів.

Не можна наближатися до таких предметів або торкатися їх. У разі виявлення потенційно небезпечних уламків необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку відповідні служби.

Для цього потрібно зателефонувати за номером 101 або 102.

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Фахівці наголошують: навіть уламки ракет чи безпілотників можуть залишатися небезпечними, тому їхнє переміщення або спроби самостійно знешкодити категорично неприпустимі.

Про це поінформував відділ комунікації поліції Києва.

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