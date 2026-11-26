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Уранці 26 листопада повітряну тривогу в столиці оголосили на тлі попереджень Повітряних сил ЗСУ про загрозу застосування російських безпілотників. Сигнал небезпеки пролунав також у низці областей України.

У столиці було запроваджено жовтий рівень небезпеки. На цьому тлі жителі міста повідомляли про вибухи.

О 07:39 пролунав відбій.

Нагадаємо, у Києві та декількох областях зранку оголосили повітряну тривогу.

У Деснянському районі 25 листопада зафіксоване влучання у будівлі на території промзони.

Станом на 05:47 25 листопада повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей України. Столиця перебувала під сигналом небезпеки майже 60 хвилин.

Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.

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