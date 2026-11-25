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У Шевченківському районі Києва троє людей дістали поранення внаслідок влучання російського безпілотника у двір житлової багатоповерхівки ввечері 24 листопада.

Увечері 24 листопада російські війська вкотре атакували столицю України безпілотниками.

У Шевченківському районі внаслідок удару виникла пожежа на першому та другому поверхах 16-поверхового житлового будинку. Також пошкоджень зазнали сусідні багатоповерхівки, дитячий садок, офісне приміщення, готель та автомобілі.

Внаслідок атаки поранення дістали троє місцевих жителів віком 21, 59 та 74 роки. Медики надали постраждалим допомогу, госпіталізація не знадобилася.

Поліцейські документують наслідки російського обстрілу, фіксують пошкодження та приймають заяви від громадян.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

У ніч проти 25 листопада російські війська запустили по Україні 112 ударних безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 88 цілей, однак зафіксовано влучання на 18 локаціях.

Унаслідок атак російських безпілотників у Сумській та Середино-Будській громадах загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це 25 листопада повідомила Національна поліція України.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

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