У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ

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У Києві внаслідок російської атаки безпілотників 12 жовтня постраждали троє людей. У Дарницькому районі уламки дрона впали на приватний будинок, а в Солом’янському — на відкриту територію поблизу приватних осель.

«Кількість постраждалих у столиці збільшилася до трьох людей», — зазначив міський голова.

За словами Кличка, у Дарницькому районі уламки безпілотника впали на приватний будинок, а в Солом’янському районі — на відкриту територію біля приватних будинків. На обидва місця виїхали екстрені служби.

Спочатку мер повідомив про одного постраждалого, якому медики надали допомогу на місці. Згодом стало відомо про ще одну потерпілу — літню жінку, яка також отримала допомогу без госпіталізації.

Пізніше кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до трьох осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Солом’янському районі Києва уламки російського безпілотника впали на відкритій території поблизу приватних будинків. На місце події прямують екстрені служби. Інформації про постраждалих або пошкодження наразі немає.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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