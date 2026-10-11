У кількох областях України після атаки РФ запровадили аварійні відключення світла

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У кількох областях України застосовують аварійні відключення електроенергії через наслідки російської атаки. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють.

В «Укренерго» пояснили, що аварійні відключення скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам радять стежити за актуальними повідомленнями операторів систем розподілу — обленерго — у своїх регіонах.

«Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо», — закликали в «Укренерго».

Під час аварійних відключень погодинні графіки не застосовуються, а час відновлення електропостачання залежить від стабілізації роботи енергосистеми.

Про це повідомила НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

У Києві та Київській області вранці 11 жовтня запровадили екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалили за командою НЕК «Укренерго».

Поточні відключення світла в Україні спричинені не дефіцитом електроенергії, а масованими ударами рф по магістральних мережах та підстанціях.

У суботу, 10 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж усієї доби, а для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення. Причина — наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об’єкти.

У Києві та Київській області урядовці оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

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