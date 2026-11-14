У Київ уламки російських дронів виявили щонайменше у двох районах

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Унаслідок російської ранкової та денної атаки 14 листопада на Київ уламки безпілотників виявили щонайменше в двох районах столиці.



«У Голосіївському районі падіння уламків БпЛА на територію державного медзакладу. Загоряння немає. Екстрені служби прямують на місце. У Соломʼянському районі уламки впали на відкритій території. Пожежі немає», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що з ранку 14 листопада Київ перебуває під атакою російських дронів. Станом на 09:04 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

У ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.

У ніч проти 13 листопада внаслідок російської атаки у медичному закладі Шевченківського району столиці виникла пожежа. Одна людина постраждала, ще 30 осіб евакуювали з будівлі.

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