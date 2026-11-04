У Комишувасі людей закликали евакуюватися після обстрілу РФ авіабомбами

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Попри складну безпекову ситуацію, у селищі Комишуваха Запорізької області досі проживають близько 200 людей. Влада закликає місцевих жителів не зволікати з евакуацією та обіцяє допомогу з виїздом і подальшим розміщенням.

За його словами, від початку року поліція евакуювала із селища 166 людей. Водночас значна частина місцевих жителів досі залишається в небезпечному населеному пункті.

«За цей рік поліція евакуювала з Комишувахи 166 людей. У селищі залишається близько 200 людей, і я хочу до кожного з них звернутися: не відкладайте з рішенням про евакуацію, ми готові допомогти з виїздом і подальшим розміщенням», — сказав Семікін.

Михайло Семікін також нагадав, що рішення про примусову евакуацію населення з того чи іншого населеного пункту ухвалюють військові.

За його словами, питання щодо можливої примусової евакуації жителів Комишувахи знову обговорюватимуть цього тижня.

Влада закликає мешканців селища скористатися можливістю виїхати до безпечніших місць, наголошуючи, що готова організувати евакуацію та допомогти з розселенням.

Про це в ефірі телемарафону повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

У Комишувасі Запорізької області рятувальники деблокувализ-під завалів тіла 31 людини, яка загинула внаслідок російського авіаудару. Особу 12 загиблих уже встановили.

Російські окупаційні військаоприлюднели відеозаرسфіксованого воєнного злочину — авіаційного удару по загальноосвітній школі в селищі Комишуваха, де в момент атаки місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Унаслідок скидання тритонної авіабомби загинули щонайменше 33 людини, п'ятеро дістали поранення, а зниклими безвісти під завалами зруйнованого укриття вважаються ще понад 50 осіб.

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