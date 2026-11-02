У Комишувасі на Запоріжжі вже 26 загиблих від російського авіаудару

0:00 / 0:00

У понеділок, 2 листопада, російська армія скинула щонайменше дев'ять авіабомб на селище Комишуваха Запорізької області, унаслідок чого загинули 26 людей, серед яких двоє співробітників ДСНС та четверо поліцейських.

Перші удари прийшлися по будівлі місцевої школи під час видачі гуманітарної допомоги цивільним мешканцям, після чого ворог завдав повторного удару авіабомбами по укриттю, де перебували люди.

За словами Президента України Володимира Зеленського, більшість жертв становлять цивільні особи, які прийшли за гуманітарною допомогою, а також фахівці, котрі надавали першу допомогу потерпілим після першого прильоту. Виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив про продовження аварійно-рятувальних та пошукових робіт, а також про оголошення 3 листопада Днем жалоби в області за загиблими внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

У Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару, завданого в понеділок, 2 листопада.

Росія обстріляла 27 населених пунктів Сумщини, є шестеро поранених.

Читай нас у