У Комишувасі після російського удару 45 людей залишаються зниклими безвісти

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Пошуково-рятувальна операція в Комишувасі Запорізької області триває вже сьому добу після російського удару 2 листопада.

За даними голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. Особу 29 людей уже встановили, ще 45 досі вважаються зниклими безвісти.

Частина з них, імовірно, може бути серед знайдених тіл.

Пошукові роботи ускладнюють постійні атаки російських безпілотників. Через загрозу рятувальникам доводиться періодично призупиняти операцію. Коли її вдасться завершити, наразі невідомо.

Джерело: Запорізька ОВА.

Нагадаємо, що 6 листопада рятувальники виявили у Комишувасі тіла ще дев'яти жертв російського удару.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.

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