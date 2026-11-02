У Комишувасі після російського удару зниклими безвісти вважаються 27 людей

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У Комишувасі Запорізької області 27 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару, завданого в понеділок. Серед загиблих унаслідок атаки — поліцейський і двоє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Вісімнадцять людей загинуло, серед них – працівник поліції та двоє рятувальників ДСНС. П'ятеро поранених. Ще 27 людей вважаються зниклими безвісти", – написав Семікін в телеграм-каналі.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали прицільних ударів по центру Комишувахи щонайменше дев'ятьма керованими авіабомбами ФАБ-3000. Серед уражених об'єктів – школа, де роздавали гуманітарну допомогу. "Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев'яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди", – повідомив президент України Володимир Зеленський

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Відео: росіяни вдарили по школі в Комишувасі, вбивши 18 людей — Зеленський.

Росія обстріляла 27 населених пунктів Сумщини, є шестеро поранених.

Уранці російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Сумах реактивними безпілотниками та FPV-дронами на оптоволокні. Зафіксовано кілька влучань у промисловій зоні, уражено великогабаритний автомобіль.

У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.

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