У Комишувасі вдалося розшукати сімох людей, які вважались зниклими після атаки рф
Правоохоронні органи встановили місцезнаходження сімох осіб, із якими родичі втратили зв'язок після російської авіаційної атаки на селище Комишуваха Запорізької області, що сталася 2 листопада.
За даними місцевої влади, серед розшуканих — 56-річна Ольга, яку вважали можливою жертвою руйнування укриття. Поліцейські відшукали жінку живою та неушкодженою. Пошуково-рятувальні та розшукові роботи на території селища тривають, попри загрозу повторних атак з боку армії рф.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Нагадаємо, у Комишувасі триває четверта доба аварійно-рятувальних робіт. Раніше рятувальники деблокували з-під завалів тіла 42 загиблих людей. Наразі триває ідентифікація невпізнаних тіл.
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Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.
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