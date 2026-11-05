У Комишувасі вдалося розшукати сімох людей, які вважались зниклими після атаки рф

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Правоохоронні органи встановили місцезнаходження сімох осіб, із якими родичі втратили зв'язок після російської авіаційної атаки на селище Комишуваха Запорізької області, що сталася 2 листопада.

За даними місцевої влади, серед розшуканих — 56-річна Ольга, яку вважали можливою жертвою руйнування укриття. Поліцейські відшукали жінку живою та неушкодженою. Пошуково-рятувальні та розшукові роботи на території селища тривають, попри загрозу повторних атак з боку армії рф.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Нагадаємо, у Комишувасі триває четверта доба аварійно-рятувальних робіт. Раніше рятувальники деблокували з-під завалів тіла 42 загиблих людей. Наразі триває ідентифікація невпізнаних тіл.

У Комишувасі людей закликали евакуюватися після обстрілу РФ авіабомбами.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.

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