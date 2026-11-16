0:00 / 0:00

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області, завданого 2 листопада, офіційно завершені, а кількість загиблих зросла до 72 людей.

«На жаль, обстріл Комишувахи 2 листопада 2026 року став одним із найтрагічніших за час повномасштабної війни. Загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медпрацівники», — повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Ще чотири людини залишаються зниклими безвісти, ще четверо поранених перебувають у лікарні, а впродовж двох тижнів розбору завалів окупанти 11 разів повторно обстріляли селище, поранивши трьох поліцейських та чотирьох рятувальників.

Джерело: сторінка міністра внутрішніх справ Івана Вигівського у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області виявили тіла ще двох людей, які загинули внаслідок російського авіаудару 2 листопада. Також на місці атаки знайшли фрагменти тіл загиблих.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Комишуваської школи соціальної реабілітації в Запорізькій області. Це державний заклад, де навчалися діти віком від 11 до 14 років, які потребували особливих умов виховання. Рішення ухвалили на тлі російських атак на Комишуваху, де 2 листопада окупанти зруйнували іншу школу — гімназію «Джерело», яка на той час використовувалася як укриття та гуманітарний центр.

Читай нас у