У Комишувасі з-під завалів деблокували тіла 31 загиблого після російського авіаудару

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У Комишувасі Запорізької області рятувальники деблокували з-під завалів тіла 31 людини, яка загинула внаслідок російського авіаудару. Особу 12 загиблих уже встановили.

За словами Федорова, у Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція. Наразі 59 людей вважаються зниклими безвісти.

«Досі зниклими безвісти вважаються 59 людей. Частина з них, імовірно, буде упізнана серед уже знайдених. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися ще 38 людей», – зазначив Іван Федоров.

Рятувальники продовжують пошукові роботи, адже під уламками, за попередніми оцінками, можуть перебувати ще 38 людей.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у Телеграмі.

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