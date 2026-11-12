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У Комишувасі Запорізької області після трьох днів пошукових робіт виявили тіла ще двох людей, які загинули внаслідок російського авіаудару 2 листопада. Також на місці атаки знайшли фрагменти тіл загиблих.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару тривали кілька днів.

"Після останніх трьох днів безрезультатних пошуків нарешті вдалося виявити ще двох загиблих людей та фрагменти тіл інших загиблих.

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На місці удару працюють криміналісти, слідчі, розрахунки ДСНС. Повітряне прикриття забезпечує антидронова група поліції.

Також до проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи ДСНС Дніпропетровської, Івано-Франківської та Харківської областей, кінологічну службу ДСНС Сумської, Черкаської, Дніпропетровської та Донецької областей", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено особи 48 загиблих.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

Під завалами у Комишувасі можуть залишатися ще 19 людей після авіаудару РФ.

Нагадаємо, що 6 листопада рятувальники виявили у Комишувасі тіла ще дев'яти жертв російського удару.

Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT.

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