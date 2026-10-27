У Конотопі складна ситуація з електропостачанням, але відсутність газу спростували

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У Конотопі та частині Сумської області залишається складною ситуація з розподілом електроенергії. У «Сумиобленерго» зазначили, що наразі не можуть спрогнозувати терміни відновлення електропостачання. Водночас обленерго та облгаз спростували інформацію про відсутність газу.

«За таких умов складно прогнозувати терміни відновлення електропостачання, адже на них впливає передусім безпекова ситуація. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло людям у таких складних умовах», — написало Сумиобленерго у Facebook у вівторок.

Там зазначили, що енергетики працюють над заживленням тієї частини споживачів, які досі залишаються без світла внаслідок ударів РФ по енергооб’єктах.

Зі свого боку міський голова Конотопа Артем Семеніхін у своєму Telegram також вказав на відсутність прогнозів щодо термінів повернення світла.

«На жаль, прогнозів щодо світла немає. Жодних прогнозів», — написав Семеніхін.

Мер Конотопа також зазначив в одному з дописів, що воду в місті подають за графіками.

Водночас сумська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» («Газмережі») спростувала інформацію про те, що Конотоп четверту добу залишається без газу.

«24 жовтня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено газові мережі, через що без газопостачання тимчасово залишилися 53 споживачі. Аварійні бригади оперативно усунули пошкодження, і вже за кілька годин газопостачання всім споживачам відновили в повному обсязі», — йдеться в Telegram сумської філії «Газмереж».

У компанії закликали перевіряти інформацію перед поширенням.

Джерела: Сумська філія «Газмережі», АТ «Сумиобленерго»

Раніше низка ЗМІ повідомила, що Конотоп залишається без світла та газу четверту добу після ударів РФ.

Нагадаємо, російський дрон пошкодив енергооб’єкт на Буковині, частина Чернівців залишилася без світла.

Також Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

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