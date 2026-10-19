У Ковелі на Волині повідомляють про влучання російського дрона в Епіцентр

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У понеділок, 19 жовтня, російські безпілотники атакували Волинську область. Після вибухів у Ковелі над містом здійнявся дим. За попередньою інформацією місцевих джерел, один із російських дронів міг влучити в торговельний центр «Епіцентр». Офіційного підтвердження цієї інформації в наданому повідомленні немає.

Про вибухи та ймовірне влучання в Ковелі повідомляли місцеві медіа з посиланням на моніторингові канали. За їхніми даними, безпілотник рухався в напрямку міста, після чого пролунали вибухи та з’явилося задимлення.

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Відео поширюють у місцевих пабліках.

На фронті відбулося 204 боєзіткнення за добу станом на 19 жовтня — Генштаб.

Додамо, що російські війська понад 20 разів атакували Дніпро та область за вечір.

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