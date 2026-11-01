У Козятині зросла кількість жертв російського удару, більшість із них діти

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Від удару російського дрона 1 листопада в Козятині загинули жінка і 13-річна дівчинка, ще двоє дорослих та четверо дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна повідомила, що ворожий дрон влучив на територію між гуртожитком професійного училища та навчальним корпусом.

Серед загиблих — 13-річна дівчинка, яка померла від отриманих травм на місці, та жінка, яка померла в реанімаційному відділенні. Травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, зокрема четверо дітей: троє п’ятирічних (одна дівчинка у важкому стані) та 16-річний хлопець, а також чоловік і жінка.

Унаслідок влучання пошкоджено будівлі навчального закладу та вибито вікна в гуртожитку, де мешкають внутрішньо переміщені особи. Місцева влада надає необхідну медичну допомогу постраждалим і забезпечує тимчасове переселення родин.

Джерело: Вінницька ОВА.

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