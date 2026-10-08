У Краматорську кількість жертв зросла до 33 після російського удару по автобусу

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по рейсовому автобусу в Краматорську зросла до 33 людей. Серед жертв — цивільні. Також збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки.

"33 людей загинули, ще 18 поранені через російський удар по рейсовому автобусу в Краматорську, в якому перебували люди. Внаслідок удару виникла пожежа у 2 автобусах та на відкритій території. Рятувальники надали допомогу постраждалим і ліквідували загоряння", - йдеться з заяві Філашкіна.

На тлі посилення російського терору глава Донецької ОВО ухвалив термінове рішення щодо роботи громадського транспорту.

"З огляду на різке погіршення безпекової ситуації дав розпорядження Краматорській та Слов’янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту", - повідомив Філашкін.

Він звернув увагу на те, що російські загарбники свідомо та прицільно б’ють саме по цивільних.

За словами глави ОВА, для ворога автобус із пасажирами - приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей.

"За таких обставин ми не маємо права ризикувати життями пасажирів і водіїв. Безпека жителів Краматорська і Слов’янська зараз понад усе. Прошу поставитися до цього рішення з розумінням", - додав Філашкін.

Оновлено о 13:14

У селищі Біленьке Краматорської громади внаслідок російської атаки загинули 3 людей. Одного із загиблих рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку.

Нагадаємо, що Росія вдарила по рейсовому автобусу в Краматорську, є загиблі та поранені.

Вранці 8 жовтня російські війська атакували Рівненську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки було пошкоджено одне з цивільних підприємств.

У Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок атаки Росії одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

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