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У Краматорську Донецької області лікарняні коридори, де раніше пацієнти чекали на планові огляди та лікування, нині заповнені пораненими. Через загрозу російських атак медичні евакуаційні бригади не можуть дістатися до окремих районів міста.

За словами волонтерки, у лікарні вона бачила поранених людей, загорнутих у термоковдри. Водночас маломобільних мешканців районів, куди не можуть доїхати медичні бригади, забирають волонтери. Вони доправляють людей у місця, де їх можуть прийняти спеціалізовані служби.

Евакуаційні виїзди потребують більше часу та пов'язані з додатковими ризиками. Переміщення може завдавати постраждалим болю, а через небезпеку російських атак волонтери змушені діяти максимально швидко.

Лише протягом 2025 року команда Universal Aid Ukraine евакуювала з небезпечних районів 1200 цивільних.

Наразі волонтерські команди працюють у районах Краматорська, Слов’янська, Малотаранівки та Дружківки, а також на території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє керівниця евакуаційної команди Universal Aid Ukraine Анна Елсбернд.

Від початку 2026 року з Краматорської громади Донецької області виїхали близько 55,6 тисячі людей, серед них понад 4 тисячі дітей. Станом на 10 листопада у громаді залишалися понад 20 тисяч цивільних жителів, зокрема 334 дитини.

У деяких районах Краматорська Донецької області вода взагалі не надходить до осель мешканців. Водночас водоканал не має змоги організувати її підвезення до частини цих районів через загрозу атак російських безпілотників.

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