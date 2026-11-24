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У деяких районах Краматорська Донецької області вода взагалі не надходить до осель мешканців. Водночас водоканал не має змоги організувати її підвезення до частини цих районів через загрозу атак російських безпілотників.

Що відомо?

За його словами, зараз на добу жителі Краматорська отримують близько 3000 кубометрів води.

"Подають кожного дня, тільки вона з'являється не в усіх районах. Це залежить від районів і селищ, де люди мешкають. В деяких вона кожен день з'являється, в деяких не з'являється зовсім.

Тому в деякі райони ми привозимо воду, в деяких районах стоять колонки, а в деяких районах зовсім немає через безпекову ситуацію – туди ніхто не їде, і ми не знаємо, яка там ситуація і як люди виживають, інформації немає", - розповів Яковенко.

Директор водоканалу розповів, що у місті є свердловини, колонки та покупна вода.

"Ще донори розвозять, пенсіонерам роздають, малозабезпеченим людям теж роздають . Ті точки, в які ми завозимо, – там вистачає. А куди не можемо, ясно, що туди не довозимо, і там не знаємо, вистачить чи не вистачить.

Люди збирають заявки, ми кожен раз телефонуємо і кажемо: приїдемо чи не приїдемо. Дивимось за ситуацією, яка вона – безпечна чи небезпечна – і за таким графіком їздимо і виконуємо ці роботи", - пояснив він.

Водночас до деяких районів немає змоги дістатися через загрозу атак дронів, які полюють на людей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко.



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