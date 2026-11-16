У Краматорську російський дрон атакував службовий автомобіль Донецькоблгазу

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Вранці 16 листопада окупаційні війська рф завдали удару FPV-дроном по службовому автомобілю Донецькоблгазу в районі Соцмістечка у Краматорську, унаслідок чого легких поранень зазнали двоє працівників місцевого управління газового господарства.

«Сьогодні російський дрон знову атакував наших працівників. Двоє людей отримали поранення просто під час виконання своєї роботи. Найголовніше, що вони живі. Але скільки ще таких випадків має статися? Наші газовики щодня виходять на роботу, розуміючи, що можуть не повернутися додому. Ворог цілеспрямовано атакує людей, які забезпечують життєдіяльність прифронтових міст», — наголосив голова правління Донецькоблгазу Вадим Батій, уточнивши, що транспортний засіб підприємства зазнав пошкоджень.

Джерело: АТ «Донецькоблгаз».

У Дніпропетровській області російський FPV-дрон влучив в автозаправний комплекс «Укрнафти». Унаслідок атаки пошкоджено касову зону та обладнання заправки.

Російські війська втретє завдали удару по заводу «Олейна» у Дніпрі, який належить американській компанії. Підприємство опинилося під атакою на тлі масованих російських обстрілів міста, що тривали протягом усього дня із застосуванням різних видів озброєння.

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