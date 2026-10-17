У Краматорську удар РФ по автобусах забрав 30 життів — The Hindu

У Краматорську, Україна, 8 жовтня Російська Федерація — держава-агресор — завдала удару по двох пасажирських автобусах. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 30 людей, ще 18 зазнали поранень. Удар стався вранці у четвер, 8 жовтня. Краматорськ розташований у Донецькій області на сході України, поблизу лінії фронту.

Дані прокуратури

Донецька обласна прокуратура заявила, що станом на час повідомлення кількість загиблих унаслідок ранкового удару по автобусах зросла до 30. У прокуратурі також повідомили про 18 поранених. Ці відомості прокуратура поширила у своєму повідомленні.

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Рух транспорту

Офіс губернатора Донецької області також навів такі самі дані про загиблих і поранених. Він повідомив, що після атаки роботу громадського транспорту призупинили. Таким чином, дані прокуратури та офісу губернатора збігаються. Про наслідки удару повідомляє The Hindu з посиланням на місцеві органи влади.

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