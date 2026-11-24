У Краматорську у вівторок, 24 листопада, внаслідок російського обстрілу загинув 37-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Руслан Пригодський, який на момент атаки перебував поза службою. Отримані під час ворожого удару травми виявилися смертельними.

Співчуття рідним і близьким загиблого висловили його колеги-рятувальники з Донеччини.

Джерело: повідомлення Головного управління ДСНС України у Донецькій області у Facebook за інформацією «Укрінформу».

Російські безпілотники двічі вдарили по території пожежно-рятувальної частини в Краматорську Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено паркан і загорівся службовий автомобіль рятувальників. Особовий склад не постраждав, пожежу ліквідували.

Окупаційні війська рф завдали удару FPV-дроном по службовому автомобілю Донецькоблгазу в районі Соцмістечка у Краматорську, унаслідок чого легких поранень зазнали двоє працівників місцевого управління газового господарства.

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