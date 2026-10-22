У Краматорську з-під завалів будинку дістали тіло загиблого чоловіка

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У Краматорську Донецької області внаслідок російської атаки загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку.

Так, після російського удару БпЛА під завалами зруйнованого приватного будинку у Краматорську рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Також повідомляється, що виникла пожежа. Вогнеборці локалізували загоряння, однак через активність ворожої авіації та дронів були вимушені призупинити гасіння.

Про це повідомляє ДСНС України.

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