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У четвер, 19 листопада 2026 року, російський безпілотник атакував промислове підприємство у місті Кременчук Полтавської області. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За даними обласної влади, звернень щодо постраждалих чи загиблих унаслідок атаки до екстрених служб не надходило. Інформацію про масштаб руйнувань та назву підприємства наразі не розголошують.

Джерело: Полтавська обласна військова адміністрація, Віталій Дяківнич.

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