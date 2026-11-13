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Адміністрація Путіна готує законопроєкт про патріотичне виховання та громадянську просвіту.

Документ має визначити ієрархію так званих традиційних цінностей, серед яких головними назвуть патріотизм, суверенітет, спадкоємність поколінь і відповідальність за долю країни.

Про підготовку законопроєкту повідомив представник адміністрації президента РФ Олександр Харічев. За його словами, чиновники разом з істориками та філософами досліджували так званий «цивілізаційний код» росіян і визначили 56 характерних рис.

Також під час виступу Харічев заявив, що війна проти України нібито зблизила народи Росії. Водночас очільник ВЦИОМ Валерій Федоров повідомив, що 91% опитаних росіян вважають себе патріотами.

Золоті запаси рф скорочуються вже десятий місяць поспіль і у вересні знизилися ще на 6,2 тонни — до 2 260 тонн, що є найнижчим показником з кінця 2019 року. Про це 28 жовтня повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Центральний банк Росії вже десятий місяць поспіль скорочує золоті резерви,щоб допомогти покрити дефіцит державного бюджету. Від грудня 2025 запаси золота зменшилися приблизно на 62 тонни — це найбільше скорочення з часів фінансової кризи 1998 року.

Державна дума Російської Федерації — держави-агресора — розширила перелік засуджених, яким дозволять укладати контракт із Міністерством оборони РФ для служби під час мобілізації, воєнного стану або у воєнний час. Закон депутати ухвалили 22 липня одразу в першому читанні та в цілому, повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс» і The Moscow Times.

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