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Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що потенційним майданчиком для проведення тристоронніх переговорів між США, росією та Україною розглядається Абу-Дабі.

«Поки йдеться про Абу-Дабі», — зазначив речник Кремля, коментуючи можливий майданчик для зустрічі. Водночас Дмитро Пєсков відмовився розкривати деталі щодо підготовки документів і пропозицій до нового раунду обговорень, який планується провести у листопаді.

Джерело: росЗМІ.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія погодилися сісти за стіл переговорів, однак сторони досі мають значні розбіжності щодо умов можливої мирної угоди. За словами Венса, причиною відсутності домовленостей є те, що позиції Києва та Москви щодо ключових деталей переговорного процесу залишаються надто далекими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає можливість припинення вогню та замороження нинішньої лінії фронту для початку переговорів, однак відмовляється віддавати свої території чи визнавати їх російськими.

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував ідею Кремля провести тристоронні переговори Росії, Китаю та США щодо завершення російсько-української війни без участі України. На його думку, такий формат нагадуватиме розподіл сфер впливу між великими державами.

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