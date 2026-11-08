У Кремлі не очікують проблем через можливу перемогу демократів на виборах у США

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У Росії сподіваються, що результати проміжних виборів у США не завадять Дональду Трампу продовжувати переговори щодо завершення війни в Україні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розраховує на продовження мирних ініціатив американського президента, назвавши можливі зміни в Конгресі внутрішньою справою США.

Водночас експерти вважають, що посилення позицій демократів може збільшити тиск на Трампа щодо підтримки України, додаткової військової допомоги та запровадження нових санкцій проти Москви.

Колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов зазначив, що російський лідер втратив можливість домовитися з Вашингтоном на вигідніших для себе умовах, поки політичне вікно можливостей було відкритим.

Однак експерти застерігають, що перемога демократів не обов’язково змусить Трампа змінити зовнішню політику. Російський сенатор Костянтин Косачов, зі свого боку, заявив, що після виборів американський президент може діяти ще рішучіше, оскільки йому більше не потрібно буде орієнтуватися на майбутню виборчу кампанію.

Джерело: Associated Press.

Демократична партія США, яка здобула більшість у Конгресі за підсумками проміжних виборів, наразі не ставить на порядок денний третю процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Натомість демократи мають намір просувати законодавчі ініціативи щодо вартості життя, медичного страхування, тарифів і боротьби з корупцією, а також посилити нагляд за адміністрацією президента.

У США демократи, які здобули більшість в обох палатах Конгресу після проміжних виборів, готуються протидіяти тарифам президента Дональда Трампа через законодавство. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що ці мита збільшили витрати пересічних американців на тисячі доларів.

Політичне ослаблення президента США Дональда Трампа після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу може зміцнити переговорні позиції України та обмежити можливості Вашингтона укласти мирну угоду на умовах, вигідних Росії. Водночас новий склад американського парламенту потенційно здатен забезпечити Києву додаткову військову допомогу та посилити санкційний тиск на Кремль.

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