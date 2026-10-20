У Кремлі очікують на зустріч Путіна з Віткоффом після переговорів щодо України

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У Кремлі сподіваються, що американський переговорник Стів Віткофф найближчим часом зустрінеться з главою РФ Володимиром Путіним і поінформує його про контакти з українською та європейською сторонами. Також у Москві розраховують на продовження обміну сигналами між Вашингтоном і Кремлем щодо важливих питань.

Журналісти нагадали, що в Норвегії мають відбутися переговори щодо врегулювання війни в Україні. У них, за наведеними даними, візьмуть участь представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, президент Фінляндії Александр Стубб та президент України Володимир Зеленський.

Пєскова запитали, чи може Віткофф після цих переговорів вирушити до Росії та чи передбачена його зустріч із Путіним у графіку глави Кремля.

«Ми сподіваємося, що найближчим часом вдасться організувати зустріч і американські переговорники, пан Віткофф, зможуть поінформувати президента Путіна про свої контакти і з українцями, і з європейцями, а також продовжити обмін сигналами між Вашингтоном і Москвою з низки дуже важливих тем», — сказав Пєсков.

Він також наголосив, що в Москві надають великого значення таким контактам і позитивно оцінюють посередницькі зусилля американської сторони.

«Кожного разу такі зустрічі видаються нам дуже важливими, вони щоразу своєчасні, вони дуже змістовні, і ми високо цінуємо посередницькі зусилля американських переговорників», — додав речник Кремля.

Окремо журналістка попросила Пєскова прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що зустріч Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним може відбутися в Санкт-Петербурзі.

Речник Кремля не підтвердив місце проведення переговорів і заявив, що про деталі повідомлять додатково.

«Ми інформуватимемо вас про те, коли і де пройде зустріч», — відповів Пєсков.

Таким чином, у Кремлі висловили сподівання на найближчу зустріч Путіна з американськими переговорниками, однак конкретні дата й місце переговорів поки не оголошені.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що брак довіри між сторонами залишається однією з головних перешкод на шляху до мирного врегулювання війни Росії проти України. За його словами, для досягнення тривалого миру необхідно відновити діалог, посилити взаєморозуміння та бути готовими до взаємних поступок.

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

Понад половина українців — 56% — вважають, що війна не завершиться раніше другої половини 2027 року. Водночас 62% опитаних заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

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