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Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Дмитрієв заявив, що Трамп нібито приєднався до прихильників ідеї про необхідність нового керівництва України, яке, за його словами, прагнутиме миру. Він також звинуватив Зеленського в тому, що той нібито сприяє продовженню війни.

Раніше Трамп заявив, що Україні потрібен президент, здатний укладати угоди. Американський лідер також стверджував, що Зеленський мав можливості домовитися про завершення війни з Росією, але не скористався ними.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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