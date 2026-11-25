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Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на ініціативу колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона щодо можливого розміщення європейських військових контингентів на заході України, назвавши присутність будь-яких іноземних військ на українській території «абсолютно недопустимою і неприйнятною» для москви.

Представник російської влади додав, що подібні сценарії вже неодноразово відкидалися керівництвом рф, попри те, що такі ідеї раніше звучали у європейських столицях та Брюсселі. Окремо Пєсков розкритикував самого Джонсона, охарактеризувавши його роль як «деструктивну» та вкотре звинувативши колишнього британського прем’єра у нібито зриві домовленостей про припинення війни у 2022 році.

Джерело: росЗМІ.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що військові Коаліції охочих мають прибути в Україну ще до підписання мирної угоди з Росією. За його словами, вони могли б забезпечувати логістичну підтримку та виконувати завдання в тилових районах.

Україна пропонує розмістити європейський військовий контингент ближче до лінії фронту у разі потенційного припинення бойових дій. Така присутність розглядається як фактор стримування та додаткова гарантія безпеки для країни.

Раніше Лавров підкреслив, що будь-яке рішення щодо відправки іноземних військових контингентів в Україну отримає жорстку реакцію Кремля — за його словами, відповідь «вже готова».

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