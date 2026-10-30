У Криму дітей із семи років навчають керувати бойовими дронами

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У тимчасово окупованому Криму росіяни залучають дітей і молодь до навчання керування безпілотниками, зокрема бойовими. Паралельно у школах проводять військово-патріотичні заходи, навчають стріляти та поводитися зі зброєю.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, наприкінці жовтня 2026 року в Севастополі близько 50 школярів віком від 7 до 18 років пройшли до регіонального етапу змагань «Движения первых» і так званої федерації перегонів дронів.

Крім того, у місті готують студентів до керування безпілотниками. Для навчання використовують симулятори, а також реальні дрони й обладнання, яке застосовує російська окупаційна армія.

У ГУР зазначають, що заняття з безпілотниками є частиною політики мілітаризації молоді на окупованих територіях.

Зокрема, у кримських школах проводять уроки зі стрільби, розбирання автомата Калашникова та стройової підготовки. Дітям також пропонують військово-патріотичні квести за участю учасників війни проти України та залучають їх до вивчення пісень російських виконавців, яких використовують у пропаганді.

Паралельно окупаційна влада розширює набір до російських силових структур, рекламує контрактну службу у військах безпілотних систем і просуває учасників війни проти України на керівні посади в окупаційних адміністраціях. У школах також встановлюють меморіальні дошки на честь загиблих російських військових.

У ГУР вважають, що таким чином російська пропаганда намагається закріпити сприйняття війни та військової підготовки як звичної частини суспільного життя.

Нагадаємо, Росія розширює базу запуску дронів у Криму та будує десятки укриттів.

Тим часом у Росії до виробництва «Шахедів» залучили 12 тисяч працівників із КНДР.

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