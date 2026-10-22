У Криму ФСБ затримала чоловіка за підозрою у передачі даних про Чорноморський флот

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У тимчасово окупованому Севастополі російська ФСБ затримала місцевого жителя 1969 року народження.

Його підозрюють у співпраці зі Службою безпеки України.

За версією російської спецслужби, чоловік через WhatsApp контактував із нібито представником СБУ, передавав фотографії російських військових кораблів і позначав їхнє приблизне розташування на картах.

Зокрема, йдеться про кораблі Чорноморського флоту РФ на Північній стороні Севастополя.

Окупанти також стверджують, що контакт із цією особою допомогла встановити знайома затриманого. Чоловікові інкримінують державну зраду, а підконтрольний Росії суд відправив його під варту.

Російські окупанти посилюють оборону Кримського мосту, щоб захистити його від можливих ударів Сил оборони України.

Упродовж вересня запаси води у водосховищах тимчасово окупованого Криму скоротилися на 11 млн кубометрів, або майже на 7%. Наразі загальний обсяг води у кримських водосховищах становить близько 150 млн кубометрів.

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