У Криму обмежили подачу води та електрики після атаки — The Guardian

У тимчасово окупованому Росією Криму після атаки дронів запровадили обмеження на постачання електроенергії та води. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на призначеного Російською Федерацією — державою-агресором — очільника окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова. За його словами, дрони атакували місцеві електромережі.

Аксьонов не уточнив кількість домогосподарств, яких торкнулися обмеження. Росія окупувала український Крим у 2014 році.

Атаки в Росії та Україні

Міноборони РФ заявило, що вночі над більш ніж 20 регіонами країни нібито збили 616 дронів. Виконувач обов’язків губернатора Брянської області Єгор Ковальчук заявив про щонайменше трьох загиблих унаслідок удару дронів по прикордонному регіону.

Представники окупаційної адміністрації також стверджують, що внаслідок українського удару на тимчасово окупованій частині Харківської області загинули щонайменше троє людей, ще одна людина дістала тяжких поранень.

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Водночас українська влада повідомила про щонайменше п’ятьох загиблих унаслідок російських дронових і ракетних ударів на сході України. У Синельниковому, за даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, удар дрона забрав життя трьох людей та поранив щонайменше 12; на четвертому поверсі багатоповерхівки виникла пожежа. У Сумській області дрон влучив у ферму: загинула 31-річна жінка, ще четверо людей зазнали поранень.

Навчання Британії та Франції

У Німеччині відбулися семитижневі спільні навчання Великої Британії та Франції Rhino Titan, у яких були залучені близько 2,5 тисячі військових. У межах однієї з найбільших повітрянодесантних операцій Великої Британії за два десятиліття 600 британських і французьких десантників здійснили десантування з чотирьох транспортних літаків RAF A400M Atlas над Німеччиною.

Навчання на полігоні Сеннеґер у Німеччині мали перевірити спроможності військових протидіяти противнику, оснащеному дронами та засобами радіоелектронної боротьби. Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що сучасні загрози потребують оновленого підходу до ведення війни.

Також український уряд повідомив про стабільний зв’язок військових зі Starlink через 10 днів після раптових обмежень доступу до супутникової системи. Пізніше глава SpaceX Ілон Маск звинуватив українських військових у порушенні умов користування сервісом.

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