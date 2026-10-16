У Криму повідомили про пожежу на електропідстанції Нижньогірська

0:00 / 0:00

Вранці 16 жовтня на тимчасово окупованому Кримському півострові сталася пожежа на електропідстанції «Нижньогірська». Про це повідомляють місцеві соцмережі, офіційного підтвердження інформації в наданому повідомленні немає.

«У селищі Нижньогірський о 7-й ранку горить електроподстанція на вулиці Молодіжній, лунали постріли, вибухів не було», - йдеться у повідомленні в мережі.

Зазначається, що електрична підстанція ПС 110/35/10 кВ «Нижньогірська» має встановлену потужність трансформаторів 50 МВА. Підстанція виконує функцію центру живлення та розподілу електроенергії для споживачів Нижньогірського району.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Крымский ветер».

Нагадаємо, у Тюменській області РФ закрили повітряний простір та обмежили інтернет через атаки дронів.

Удари по датацентрах Яндекса порушили роботу російських ботоферм.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

Читай нас у